Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Mete B. idaresindeki 51 AAU 727 plakalı hafif ticari araç, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Kürşat İhsan T. yönetimindeki 68 DA 686 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

