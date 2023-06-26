Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Mustafa Aytar (24) idaresindeki otomobil, Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araçla çarpıştı. Kazada, sürücü Aytar ile Ramazan Türkmen (19) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aytar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazaya karışan 2 sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.