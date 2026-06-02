TIR'daki yangın ormana sıçradı(2)

Aksaray'da bir TIR'ın kupa bölümünde çıkan yangın, ormana sıçradı. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve TOMA müdahalesiyle söndürülen yangında yol ulaşıma kapandı, 10 km kuyruk oluştu. Sürücü yara almadan kurtuldu.

YANGIN, TIR'IN KUPA BÖLÜMÜNDE ÇIKMIŞ

Aksaray'da Süleyman Oruç yönetimindeki 68 AEV 037 plakalı TIR'daki yangının aracın kupa bölümünde çıktığı belirlendi. TIR ile yol kenarındaki ormana sıçrayan alevler, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve TOMA ile yapılan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması sürürken, ulaşıma kapanan yolda yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluştu.

Yara almadan kurtulan Süleyman Oruç, polise yangının TIR'ın kupa bölümünde çıktığını anlattı. Alevleri fark edince TIR'ı güvenlik şeridine park ettiğini belirten Oruç, "Kupa bölümünde yangın çıktı. Bunun üzerine TIR'ı yolun sağına güvenlik şeridine park ettim. Yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştım. Ancak alevler, dorse bölümüne de sıçradı. Orada da tüp yüklü olunca hemen uzaklaştım. Alevlere müdahale etmek isteyenler de oldu, onları da tüp yüklü olduğu için uzaklaştırdım" dedi.

Soğutma çalışma tamamlandıktan sonra kara yolunun yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
