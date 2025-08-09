Aksaray'da Tarım Alanından Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Ediliyor

Aksaray'da Tarım Alanından Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da Karacaören köyü yakınlarında başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına Aksaray ve Niğde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Aksaray'da tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Karacaören köyü yakınlarında Hasandağı eteklerinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Aksaray ve Niğde Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiası iki kişinin başını yaktı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da deniz bile yanıyor! Sıcaklık 32 dereceye ulaştı

Sıcaktan bunalıp denize koşanlara şok!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.