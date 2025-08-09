Aksaray'da Tarım Alanından Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Ediliyor
Aksaray'da Karacaören köyü yakınlarında başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına Aksaray ve Niğde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Aksaray'da tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Karacaören köyü yakınlarında Hasandağı eteklerinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Aksaray ve Niğde Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel