Aksaray'da Tadilat Halindeki İş Hanında Yangın
Aksaray'da tadilat halinde olan 4 katlı bir iş hanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle dördüncü katta başladı.
Aksaray'da tadilat halindeki 4 katlı iş hanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Vehbi Bey Caddesi'ndeki iş hanının dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Caddede park edilen araçların kaldırılmasının ardından alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel