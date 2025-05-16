Aksaray'da Tabancayla Yaralanma Olayı

Aksaray'da Tabancayla Yaralanma Olayı
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Aksaray'da parkta oturan 28 yaşındaki Feyza Ö., cebinden çıkarmaya çalıştığı babasına ait tabancanın ateş alması sonucu karın boşluğundan yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Feyza Ö.'nün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

AKSARAY'da parkta tabancayla karın boşluğundan vurulan Feyza Ö. (28), yaralandı. Feyza Ö., tabancanın babasına ait olduğunu, cebinden çıkarırken kendini vurduğu öne sürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Feyza Ö., parkta oturduğu sırada cebinden çıkarmaya çalıştığı babasına ait tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Feyza Ö.'nün sol karın boşluğuna isabet etti. Kanlar içinde kalan Feyza Ö., bağırarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Feyza Ö., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tabancanın babasına ait olduğunu, cebinden çıkarırken kendini vurduğunu söyleyen Feyza Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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