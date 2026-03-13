Vinç, üst geçide çarptı: sürücü yaralandı

AKSARAY'da seyir halindeki vincin üst geçide çarpmasıyla sürücü Suat Söyler (44) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda meydana geldi. Suat Söyler yönetimindeki 68 ABK 076 plakalı vinç,seyir halinde iken hidrolik bölümü yaya üst geçidine çarptı. Çarpanın etkisiyle hidrolik kısmı, yerinden sökülüp yola düştü. Sürücü Söyler da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Söyler, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören Sevda Atak,"Vinç arıcının üst kısmı açılması sonucu köprüye çarpması sonucu şoför de kafasını çarpıp yaralanmış. Sanki bir füze sesi gibi köprüye çarpınca yankı yaptı."dedi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı