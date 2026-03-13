Haberler

Vinç, üst geçide çarptı: sürücü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bir vinç, seyir halindeyken yaya üst geçidine çarptı. Sürücü Suat Söyler yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın detayları ve incelemeler devam ediyor.

AKSARAY'da seyir halindeki vincin üst geçide çarpmasıyla sürücü Suat Söyler (44) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda meydana geldi. Suat Söyler yönetimindeki 68 ABK 076 plakalı vinç,seyir halinde iken hidrolik bölümü yaya üst geçidine çarptı. Çarpanın etkisiyle hidrolik kısmı, yerinden sökülüp yola düştü. Sürücü Söyler da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Söyler, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören Sevda Atak,"Vinç arıcının üst kısmı açılması sonucu köprüye çarpması sonucu şoför de kafasını çarpıp yaralanmış. Sanki bir füze sesi gibi köprüye çarpınca yankı yaptı."dedi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsim benzerliği taraftarı şoke etti! Tedesco'ya PFDK'dan ceza

Herkes ceza aldı sandı, gerçek çok başka çıktı
Emeklilere ÖTV'siz otomobil yolu açılıyor! Teklif Meclis'e sunuldu

Emeklilere müjde gibi düzenleme Meclis'e sunuldu! İşte şartlar
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmacısı ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez

Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
İsim benzerliği taraftarı şoke etti! Tedesco'ya PFDK'dan ceza

Herkes ceza aldı sandı, gerçek çok başka çıktı
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi

İstiklal Marşı'nın dili tartışma yarattı: CHP ve MHP'den peş peşe tepki
ABD askerini zora sokan soru: İsrail için ölmeye hazır mısın?

Savaşta gerilim tırmanırken ABD askerini zora sokan soru