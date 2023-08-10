Aksaray'da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Aksaray'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde işten evine dönen Gökhan Kemal Bozlak, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Yardım istemesi üzerine çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve Bozlak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aksaray'da sahipsiz köpeklerin ısırdığı kişi yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde işten evine dönen Gökhan Kemal Bozlak'a (35), sahipsiz iki köpek saldırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bozlak'ın, bağırarak yardım istemesi üzerine, çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bozlak, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.