Aksaray'da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde işten evine dönen Gökhan Kemal Bozlak, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Yardım istemesi üzerine çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve Bozlak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.