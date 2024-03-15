Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Sağanak ve Dolu Yağışı

Güncelleme:

Aksaray'da etkili olan sağanak yağış ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmurun devam etmesi bekleniyor.

Aksaray'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

AKSARAY - Aksaray'da etkili olan sağanak yağış ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Aksaray merkez ve çevrelerinde aniden etkili olan şiddetli sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiye ve montlarla zor anlar yaşadı. Meteoroloji 8.Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre hava sıcaklıklarının aniden düştüğü Aksaray'da ara ara yağmur yağışının devam edeceği tahmin edilirken, AFAD ise meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın belli aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aksaray Doğal Afet Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Ferizli adayı Yakup Kotaman kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Ferizli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Erenler adayı Sedat Aslanboğa kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Erenler belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Arifiye adayı Selen Özyildirim kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Arifiye belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Akyazı adayı Ahmet Üzmen kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Akyazı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Adapazarı adayı Ercan Başnuh kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Adapazarı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çamaş adayı Berat Ay kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu Çamaş belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Altınordu adayı Ayhan Angın kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu Altınordu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ula adayı İsmail Hazır kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Ula belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Seydikemer adayı Orhan Ustaoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Seydikemer belediye başkan adayı kim oldu? Birdal Erendemir kimdir? Türkiye İşçi Partisi Ardahan Damal Belediye Başkan adayı Birdal Erendemir kimdir? DEVA Partisi Ortaca adayı Çetin Tatlı kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Ortaca belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Milas adayı Muhammet Çiçek kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Milas belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Menteşe adayı Mehmet Serkan Özçelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Menteşe belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Marmaris adayı Nazım Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Marmaris belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Fethiye adayı Saniye Kulaç kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Fethiye belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title