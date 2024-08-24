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Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları ve dolu nedeniyle araçlar hasar gördü

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Aksaray'da gece saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, kent merkezi ve bazı ilçelerde su baskınlarına neden oldu. Araçlar su birikintileri ve dolu nedeniyle hasar gördü. Heyelan sonucu kara yoluna düşen kayalar da araçlara zarar verdi. Aksaray Belediyesi, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri olaylara müdahale ediyor.

Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, kent merkezi başta olmak üzere, bazı ilçelerde etkili oldu.

Sağanak sonrasında Coğlaki ve Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kavşaklarda biriken su nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kireçlik mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yoluna düşen kayalar da araçlara zarar verdi.

Kentte, Aksaray Belediyesi, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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