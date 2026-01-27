Haberler

Aksaray Valisi Murat Duru ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, projeleri inceledi

Aksaray Valisi Murat Duru ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, projeleri inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vali Murat Duru ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray'daki projelerle ilgili incelemelerde bulundular. Hayvan Bakımevi, Mezarlık ve Külliye Projesi gibi önemli yatırımlar değerlendirildi.

Aksaray'da Vali Murat Duru ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yürütülen projelerle ilgili incelemelerde bulundu.

Duru ile Dinçer, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, Yeni Şehir Mezarlığı ve Külliyesi Projesinin inşaat sahalarında inceleme yaptı.

Projelerin mevcut durumunu yerinde değerlendirilirken, çalışmalar hakkında bilgi alan Duru, yürütülen projelerin Aksaray'a değer kattığını söyledi.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Duru, şehrin altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda önemli yatırımlarla büyümeye devam ettiğini belirtti.

Dinçer ise Yeni Şehir Mezarlığı ve Külliyesi Projesinin sadece mezarlık alanı olmadığını aynı zamanda sosyal, kültürel ve manevi ihtiyaçlara cevap verecek külliye anlayışıyla hayata geçirildiğini dile getirdi.

Alanda vatandaşların ziyaretlerini daha düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebileceği donatıların yer aldığını aktaran Dinçer, ortak akıl ve istişareyle Aksaray'ı daha güzel yarınlara taşıma gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi

Komşuyu tedirgin eden ses! Halk paniğe kapıldı, jet açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

Yeni kar yağışı geliyor! Okul başlamadan tatil ilan edilebilir
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var

Hemşireye eşinden yasak aşk suçlaması: Zina görüntüleri...
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti

Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakemi istifa ettiren pozisyon
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi

Türkiye'deki ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay