Aksaray'da Pompalı Tüfekle Sağlanan Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde akraba olan iki Afgan arasında çıkan kavgada A.J. isimli şahıs, B.J.'yi pompalı tüfekle vurarak ölümüne neden oldu. Olay sonrası B.J'nin cesedi hastane morguna kaldırılırken, A.J. ise yakalandı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kızılay Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen Afganistan uyruklu A.J. (26) ile B.J. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada A.J, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle B.J'ye ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri B.J'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından B.J'nin cesedi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri A.J'yi Aksaray-Ankara kara yolunda bir aracın içinde yakaladı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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