Piknikten dönen ailenin bulunduğu otomobil takla attı: 4'ü çocuk 7 yaralı

Aksaray'da piknikten dönen bir ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Kızılkaya kavşağında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Selime beldesinde piknik yapan Hasan Demirtaş'ın (47) dönüş yolunda kontrolünü kaybettiği 68 KL 764 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Demirtaş, eşi Gözde Demirtaş (36), çocukları Mir Elyesa Bartu Demirtaş (3), Mehmet Celal Uras Demirtaş (7), Mustafa Seyyid Kutay Demirtaş (12) ve Elisa Demirtaş (1) ile kayınvalidesi Aynur Terlemez (55) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
