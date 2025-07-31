Aksaray'da Pencereden Düşen Kızın Hayati Tehlikesi Var

AKSARAY'da ekmek alıp gelen annesi Emine Koçak'a evin penceresinden bakan Zeynep Koçak (14), 4'üncü kattan zemine düşerek yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Ekmek alıp gelen annesi Emine Koçak'a evin penceresinden bakan Zeynep Koçak, dengesini kaybederek 4'üncü kattan zemine düştü. Emine Koçak koşarak kanlar içinde kalan kızının yanına gidip, komşularından yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Koçak, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Koçak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

'ÇOCUK YERDE YATIYORDU'

Aynı binada oturan komşularından İnayet İnceöz, Koçak'ı yerde kanlar içinde yatarken gördüklerini belirterek, "Çocuk ekmek alıp gelen annesine bakarken düşmüş. Annesi Emine de evin yanındaki halk ekmekten, ekmek alıp geliyormuş. Aşağı indiğimizde çocuk yerde yatıyordu. Annesi de başında duruyordu. Annesine komşumuz 'ne oldu' demiş. Emine de eliyle pencereyi gösterip, düştüğünü anlatmaya çalışmış. Şok geçirdiği için konuşmakta da güçlük çekiyordu" dedi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA