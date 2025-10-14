Aksaray'da panelvanın motosikletle çarpıştığı kazada yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Aksaray'ın Eskil ilçesinde panelvanla ile çarpışan motosikletin sürücüsü kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Şehit Hacı Şahin Caddesi'nde 4 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hürü İ, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 4 Ekim'de, Muzaffer H. (34) yönetimindeki 68 AET 831 plakalı panelvan ile Hürü İ. (35) kontrolündeki 68 AEF 257 plakalı motosiklet çarpışmıştı.
Kazada sürücü Hürü İ. ile motosikletteki çocukları Recep (7) ve Hasan İ. (6) yaralanmıştı.
