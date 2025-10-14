Haberler

Aksaray'da panelvanın motosikletle çarpıştığı kazada yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde panelvanla ile çarpışan motosikletin sürücüsü kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde panelvanla ile çarpışan motosikletin sürücüsü kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şehit Hacı Şahin Caddesi'nde 4 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hürü İ, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 4 Ekim'de, Muzaffer H. (34) yönetimindeki 68 AET 831 plakalı panelvan ile Hürü İ. (35) kontrolündeki 68 AEF 257 plakalı motosiklet çarpışmıştı.

Kazada sürücü Hürü İ. ile motosikletteki çocukları Recep (7) ve Hasan İ. (6) yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
47 bin euroluk ameliyat sonrası ölüm! Cenazesi için aileden para istediler

47 bin euroluk ameliyat sonrası ölüm! Cenazesi için para istediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.