Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Mehmet K. (18) idaresindeki 68 DV 687 plakalı otomobil ile Memiş Avşar (34) yönetimindeki 06 DCT 941 plakalı motosiklet Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Avşar, hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Ayten Tosun - Güncel