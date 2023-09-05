Aksaray'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 15 koyun telef oldu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 15 koyun telef oldu. Kazada yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.