Aksaray'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aksaray'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasan Dağı'ndaki ormanlık alanda dün başlayan yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, 10 hektar alanın etkilendiği, 7 hektarının orman dışı, 3 hektarının ise orman içi alan olduğu bildirildi.

Aksaray Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi, UMKE, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Niğde ve Konya'dan gelen ekipler ve gönüllülerden oluşan 100'ün üzerinde personel ve çok sayıda araç görev aldı.

Aksaray Valiliği, yangınla mücadelede görev alan ekiplere ve gönüllülere teşekkür etti.???????