Aksaray'da Müzeler Haftası kutlandı

Aksaray'da Müzeler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Müzesi'nde düzenlenen "ICOM Uluslararası Dünya Müzeler Günü" programında yaptığı konuşmada, müzelerin milletlerin hafızasını muhafaza eden ve geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran en önemli kültür kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Köklerine bağlı milletlerin geleceğe daha güçlü yürüyeceğine dikkati çeken Duru, "Müzeler bir milletin ruhunu, hafızasını ve medeniyet tasavvurunu yansıtan mekanlardır. Aynı zamanda sadece gezip görülen alanlar değil, milli ve manevi değerlerin hissedildiği önemli kültür merkezleridir." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve öğrencilerin katıldığı program, Aksaray Müzesi'nde sergilenen tarihi eserlerin incelenmesinin ardından sona erdi.