Haberler

Evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da 2 katlı müstakil evin üst katında çıkan yangında 4'ü çocuk, 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da 2 katlı müstakil evin üst katında çıkan yangında 4'ü çocuk, 5 kişi dumandan etkilendi.

Ereğlikapı Mahallesi 1401 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin 2'nci katında Özbekistan uyruklu ailenin kaldığı dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler söndürüldü. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk, 5 kişi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Trabzonspor transferi bitirdi: Chibuike Nwaiwu İstanbul'da

Süper Lig devi için İstanbul'da