Motosiklet kazasında ölen lisesi Hasan, toprağa verildi

Güncelleme:
Aksaray'da meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki lise öğrencisi Hasan Fatih Gök yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Hasan Fatih Gök (17), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf S. (36) yönetimindeki 68 AAY 097 plakalı otomobil ile Kadir Akça'nın kullandığı 68 HA 045 motosiklet çarpıştı. Kazada başında kask olan sürücü Kadir Akça yaralanırken, yanında bulunan kasksız Hasan Fatih Gök yaşamını yitirdi. Yaralı Kadir Akça, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hazım Kulak Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Kadir Akça'nın kendisi gibi amatör sporcu olan arkadaşı, Abdülhamid Han Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Hasan Fatih Gök'ü motosikletiyle evine götürdüğü, Gök'ün evine 1 kilometre kala kazanın yaşandığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Yusuf S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hasan Fatih Gök'ün cenazesi, otopsi işlemlerin ardından bugün yakınları tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınıp Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi. Baba Celal Gök, gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazı sonrası Gök'ün cenazesi Şehir Mezarlığı'na defnedildi.Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
