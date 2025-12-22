Haberler

Liseli Hasan motosiklet kazasında öldü, sürücü arkadaşı yaralandı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi Hasan Fatih Gök hayatını kaybetti. Kasksız olan Gök, olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosikletin sürücüsü Kadir Akça yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada kasksız lise öğrencisi Hasan Fatih Gök (17) hayatını kaybetti, sürücü arkadaşı Kadir Akça (17) yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Samur (36) yönetimindeki 68 AAY 097 plakalı otomobil ile Kadir Akça yönetimindeki 68 HA 045 motosiklet çarpıştı. Kazada başında kask olan sürücü Kadir Akça yaralanırken, kasksız Hasan Fatih Gök olay yerinde yaşamını yitirdi. Kadir Akça ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı duyup gelen arkadaşları, birbirlerine sarılıp ağladı.

EVE DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

Hazım Kulak Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Kadir Akça'nın kendisi gibi amatör sporcu olan arkadaşı, Abdülhamid Han Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Hasan Fatih Gök'ü motosikletiyle evine götürdüğü, Gök'ün evine 1 kilometre kala kazanın yaşandığı öğrenildi. Hasan Fatih Gök'ün cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüst Yusuf Samur polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
