Aksaray'ın Eskil İlçesinde Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 69 yaşındaki N.B. yönetimindeki otomobil, 26 yaşındaki H.B.'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
N.B. (69) idaresindeki 68 ES 568 plakalı otomobil, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda H.B. (26) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel