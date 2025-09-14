Haberler

Aksaray'ın Eskil İlçesinde Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

Aksaray'ın Eskil İlçesinde Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 69 yaşındaki N.B. yönetimindeki otomobil, 26 yaşındaki H.B.'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

N.B. (69) idaresindeki 68 ES 568 plakalı otomobil, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda H.B. (26) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray'a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor

Tribünler bu sesle inledi! Galatasaray'a flaş gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.