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Aksaray'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 15 Yaralı

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen mevsimlik işçileri taşıyan 23 BP 449 plakalı minibüs ile 68 KE 824 plakalı otomobil, ilçe merkezi girişinde Merkez Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan Mahmut A, Münevver A, Büşra A, Melek A, Zehra A, Ayşe A, Hüseyin K, Mehmet K, Semih K, Abit K, Abdulbakır K. ve Meryem K. ile otomobildeki Necla A, Emine O. ve Derya B. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Kazaları Otomobil aksaray Güncel Yaşam Eskil

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