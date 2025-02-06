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Patlayan lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

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Aksaray'da emniyet şeridine çekilen minibüsün patlayan lastiğini değiştirmek isteyenlere otomobil çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Mardin'den İstanbul'a minibüsü ile giden Ahmet Deniz (28), Niğde-Ankara otoyolunda lastik patlayınca 34 BMA 234 plakalı aracını emniyet şeridine park etti. Deniz ardından işaretleme yaparak lastik değiştirmek istedi. Bu sırada Ahmet Deniz ile kendisine yardım eden yakınlarına ve minibüse, Suriye uyruklu Ahmet Raouk (46) yönetimindeki 46 MA 5158 plakalı otomobil çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Ahmet Deniz'in kardeşi İrem Deniz (20) ile sürücü Ahmet Raouk hayatını kaybetti, sürücü Ahmet Deniz, akrabaları Murat Deniz (26), Bahar Deniz (22), İryal Deniz (53), Aryanur Deniz (6) İlknur Deniz (8) ve Miraç Deniz (1) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Patlayan lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Celik:

yola uyari ve ya o kalabalikdan bir kisiyi az geriye gonderip uyri yapilmiyorsa bu hayatlarin onesenmemesi demekdir bir ucgen dortlu ve ya el feneri telefon isigi ile uyari yapilabilirdi carpan haksiz ama iki can yok oldu cok yazik

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

yolda duran lastik değiştiren arabaya çarpıldıysa çarpan suçlu

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