Aksaray'da Kumar Operasyonu: 27 Kişiye Ceza Kesildi

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bağ evinde kumar oynayan 27 kişiye 173 bin 470 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pir Hasan Yaylası'ndaki bağ evinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 27 kişiye 173 bin 470 lira ceza kesildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen İ.S, H.T. ve M.S. hakkında adli işlem başlatıldı.