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Aksaray'da kız arkadaşı tarafından silahla vurulan polis ağır yaralandı

Güncel Haberler

Aksaray'da kız arkadaşının silahla yaraladığı polis memuru hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi'nde bir rezidansın 3. katında ikamet eden polis memuru Abdullah E. ile kız arkadaşı Aysel G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aysel G, polisin tabancasıyla Abdullah E'yi vurdu.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abdullah E, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Aysel G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aksaray'da kız arkadaşı tarafından silahla vurulan polis ağır yaralandı

Aksaray'da kız arkadaşı tarafından silahla vurulan polis ağır yaralandı

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aksaray Güncel Haberler

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