Aksaray'da kış hazırlıkları toplantısı düzenlendi

Aksaray'da kış hazırlıkları toplantısı Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Burada açıklamalarda bulanan Vali Kumbuzoğlu, Aksaray'ın yoğun bir karayolu trafiğine sahne olan kritik bir geçiş noktası olduğunu söyledi.

Bu yıl da yoğun kar yağışının günlük hayatı, ulaşımı, ticareti ve acil hizmetleri olumsuz etkilememesi için tüm tedbirleri önceden planladıklarını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Kurumlar arası koordinasyonu güçlü şekilde tesis etmek için gerekli tedbirleri aldık. Kent genelinde ana yolların, ilçe ve köy bağlantı yollarının her an açık kalmasını sağlamak, trafik güvenliğini en üst düzeyde tesis etmek için gerekti görüşmeleri yaptık. Yardım ihtiyacı olan hemşerilerimize hızlı ve etkin şekilde ulaşmak, ulaşımın aksaması halinde lojistik destek sağlamak, tarımsal zararları en aza indirmek, meteorolojik uyarılara uyulması konusunda azami hassasiyet gösterilmesini sağlamak ve tüm kurumlar arasında etkin koordinasyon tesis etmeyi amaçlıyoruz."