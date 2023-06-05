Aksaray'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Sürücü 3 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Dinemi Gökkaya'nın çarptığı araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı, 3 kişinin öldüğü kazada yaralı kurtulan 2 kişiden sürücü Dinemi Gökkaya'nın 'kırmızı ışık ihlali' yaptığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Bozcamahmut Kavşağı'nda meydana geldi. Dinemi Gökkaya (36) yönetimindeki 68 AC 012 plakalı otomobil, kavşakta Seyit Ali Tarhan'ın (62) kullandığı 03 DS 171 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Seyit Ali Tarhan, eşi Meryem Tarhan (56), kardeşi Adem Tarhan (60) olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Dinemi Gökkaya ve yanındaki Aysel Gökkaya (42) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazada ölen sürücü Seyit Ali Tarhan'ın, 2017 yılında aynı kavşakta kullandığı otomobille kaza yaptığı ve o kazada ilk eşi Dudu Tarhan'ın öldüğü, kendisiyle birlikte, yanındaki Sami Bozdağ ve diğer araçta bulunan Tuğba A. ve Mustafa Burak A.'nın yaralandığı belirtildi.