Aksaray'da Kavşak Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

AKSARAY'da kavşakta otomobille cipin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.C.V.'nin (17) kullandığı 68 AFS 846 plakalı otomobil, kavşakta Elif Temel (37) yönetimindeki 68 AEJ 375 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 araç da hurdaya döndü. M.C.V. ile yanındaki Afganistan uyruklu Mouazollah Rahmani (23), Zabıhollah İsayi (26) ve diğer araç sürücüsü Elif Temel, eşi Fatih Temel (40), çocukları Zeynep Sahra (6) ve Hacı Hakan Temel (14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.