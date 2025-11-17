Aksaray'da Kavga: Genç Bıçakla Yaralandı

AKSARAY'da M.E.D. (17), kaldırımda yürürken karşılaştığı kişiyle aralarında 'Neden yan baktın?' tartışmasının ardından çıkan kavgada sol bacağından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesinde meydana geldi. M.E.D., kaldırımda yürüdüğü sırada karşılaştığı kişiyle aralarında 'Neden yan baktın?' gerekçesiyle tartıştı. Ardından çıkan kavgada yaşanan arbede sırasında sol bacağından bıçakla yaralanan M.E.D., kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.E.D., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.