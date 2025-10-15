Haberler

Aksaray'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Aksaray'da bir evde kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 yaşındaki anne Meryem Ölmez ve 1 yaşındaki oğlu Halil İbrahim hayatını kaybetti. Yakınlarının durumu fark etmesiyle olay sonrası sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Aksaray'da bir evde kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında yaşayan anne Meryem Ölmez (21), akşam oğlu Halil İbrahim'in (1) üşümemesi için, tadilat gören evlerindeki doğal gazla çalışan kombiyi çalıştırıp yattı.

Uzun süre anne ile oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi.

Sağlık ekipleri anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kombi bacasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen anne ve oğlunun cesetleri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
