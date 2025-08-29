Aksaray'da Karavan ve Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

Aksaray'da Karavan ve Tır Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile karavan çarpıştı. Kazada tır sürücüsü ve karavandaki iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde karavan ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Faruk Yağmur (23) yönetimindeki 63 AFS 048 plakalı tır, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı Kavşağı'nda, yabancı uyruklu sürücüsü henüz belirlenemeyen HN ST 969 plakalı karavanla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, tır sürücüsü ile karavandaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ayten Tosun - Güncel
Fenerbahçe Mourinho ile yolları ayırdı, hisseler yüzde 6 yükseldi

Piyasalarda Mourinho etkisi! Ayrılık sonrası sert yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.