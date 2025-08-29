Aksaray'da Karavan ve Tır Çarpıştı: 3 Yaralı
Sultanhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile karavan çarpıştı. Kazada tır sürücüsü ve karavandaki iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde karavan ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Faruk Yağmur (23) yönetimindeki 63 AFS 048 plakalı tır, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı Kavşağı'nda, yabancı uyruklu sürücüsü henüz belirlenemeyen HN ST 969 plakalı karavanla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, tır sürücüsü ile karavandaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ayten Tosun - Güncel