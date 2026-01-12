Haberler

Aksaray'ın üç ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Aksaray'ın Ağaçören, Ortaköy ve Güzelyurt ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi. Kaymakamlıklar, olumsuz hava koşullarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
