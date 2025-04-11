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Aksaray'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

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Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi ekipleri karla kaplanan alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Eskil ilçesinde de kar yağışı öğle saatlerinde arttı ve çatılar ile araçlar beyaza büründü.

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oluyor.

Aksaray Belediyesi ekipleri, karla kaplanan alanlarda temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Eskil ilçesinde de öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.

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Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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