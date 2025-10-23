Haberler

Aksaray'da Kamyonla Çarpışan Otomobilde 3 Kardeş Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ve iki kardeşi hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon şoförü gözaltına alındı. Ölen sürücünün, kazadan altı gün önce oğlunu kaybettiği öğrenildi.

1) AKSARAY'DA KAMYONLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 3 KARDEŞ ÖLDÜ

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Azmi Çıracı (35) ile kardeşleri Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Sokarıklı köyü yolu Gölbez Yaylası mevkisinde meydana geldi. Azmi Çıracı yönetimindeki 68 AET 449 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Azmi Çıracı ve yanındaki kardeşleri Salih Çıracı ile Tamer Çıracı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Hasan Solak ise gözaltına alındı. Ölen 3 kardeşin cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ALTI GÜN ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Bu arada, otomobil sürücüsü Azmi Çıracı'nın, kaza yaptığı yere yaklaşık 50 metre mesafedeki mobilya atölyesinde çalışan oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16), 17 Ekim'de üzerine kereste düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde
3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

İşte 3 kişiyi öldüren cani! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı

Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.