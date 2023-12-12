Haberler ›› Güncel ›› Aksaray'da Kadınlara Yönelik Cenaze Hizmetleri Kursu Açıldı

Aksaray'da Kadınlara Yönelik Cenaze Hizmetleri Kursu Açıldı

12 Aralık 2023 10:46 Güncelleme: 10:48 Abone Ol

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı. Kursiyerler, teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim de görüyor. Kurs eğitmeni Tülay Özbek, kursa yoğun ilgi olduğunu belirtti.