Aksaray'da Kadınlara Yönelik Cenaze Hizmetleri Kursu Açıldı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı. Kursiyerler, teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim de görüyor. Kurs eğitmeni Tülay Özbek, kursa yoğun ilgi olduğunu belirtti.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı.
Kursiyerler, teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim de görüyor.
Kurs eğitmeni Tülay Özbek, AA muhabirine, ilçede kadınlara yönelik açılan cenaze hizmetleri kursuna yoğun ilgi olduğunu söyledi.
Özbek, "32 saatlik eğitim sürecimiz oluyor. Bir haftalık teorik eğitimin ardından, cansız mankenle pratik eğitim sürecine geçiyoruz." dedi.