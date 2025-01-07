Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan ekipmanlar da ele geçirildi.
Aksaray'da tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanhanı ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, dağlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazıda kullanılan jeneratör, hilti, demir testere, 20 metre seyyar kablo, elektrikli vinç ve diğer malzemelere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel