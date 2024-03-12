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Aksaray'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği

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Aksaray'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı ve çeşitli gösteriler düzenlendi. Programa birçok önemli isim ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Programda, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı sinevizyon gösterimi ile anlatıldı, piyes ve oratoryo gösterisi düzenlendi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, birim amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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