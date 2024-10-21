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Aksaray'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Aksaray'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı
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Aksaray'da, yapımı devam eden bir inşaatın 3. katından merdiven boşluğuna düşen 50 yaşındaki işçi Abdullah Karaca ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

AKSARAY'da yapımı devam eden 7 katlı inşaattın 3'üncü katından merdiven boşluğuna düşen işçi Abdullah Karaca (50) ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tacin Mahallesi 1858 Sokakta meydana geldi. Abdullah Karaca, mesai arkadaşlarına çay götürmek için merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedip, 3'üncü kattan merdiven boşluğuna düştü. Yaralanan Karaca, kanlar içinde kaldı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaca'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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