İnşaatın 1'inci katından düşen işçi öldü
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 4 katlı bir inşaatta çalışan Bayram Kara, 1. kattaki merdiven boşluğundan zemine düştü. Ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.
AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde inşaatın 1'inci katındaki merdiven boşluğundan zemine düşen işçi Bayram Kara (53), hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı inşaatın 1'inci katında çalışan Bayram Kara, dengesini kaybedip, merdiven boşluğundan zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kara, ambulansla kaldırıldığı Sultanhanı Dr. Hüseyin Ağır İlçe Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı