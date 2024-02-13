Aksaray'da İnşaat İşçisi Balkon Camı Takarken Düştü

AKSARAY'da binanın 3'üncü katında balkon camı takarken dengesini kaybedip düşen Ahmet Nöbetçigil (29), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 5725 Sokak'ta, 3 katlı apartmanda meydana geldi. Ahmet Nöbetçigil, balkona cam taktığı sırada dengesini kaybederek, 3'üncü kattan beton zemine düştü. Yaralanan Nöbetçigil, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nöbetçigil'in durumun ağır olduğu öğrenildi.

MESAİ ARKADAŞI TUTMAY AÇALIŞMIŞ

Ev sahibi Sebahat Bilgiç, "Ben mutfakta çay demliyordum. Düşen işçinin yanında bir de iş arkadaşı vardı. İki kişiydi. Kapıdan onları izliyordum. 'Aman oğlum dikkat et.' demeye kalmadan köşeye ayağını basıyordu. Ayağının birini basamayınca dengeyi sağlayamadı. Yanındaki arkadaşı tutmaya çalıştı fakat elinden sıyrılıp düştü" dedi.