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Aksaray'da ilk ders zili çaldı

Aksaray'da ilk ders zili çaldı
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Aksaray'da 491 okulda 6 bin 403 öğretmen ve 82 bin 421 öğrenci için ders zili çaldı.

Aksaray'da 491 okulda 6 bin 403 öğretmen ve 82 bin 421 öğrenci için ders zili çaldı.

2026-2027 eğitim öğretim yılının açılışı Sağlık İlkokulu'nda düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Vali Murat Duru, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı törende yeni dönemin ilk ders zilini çaldı.

Program açılışında konuşan Aksaray Valisi Duru, yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmen ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Murat Duru, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.

Kaynak: AA
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