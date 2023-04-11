Köydeki ağaçları yerinden söken hortum anı cep telefonu kamerasında

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde, hortum anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Evlere ve tarım arazilerine zarar veren hortum evlere ve tarım arazilerine de zarar verdi.

Tüm yurdu etkisi altına alan yağış ve fırtına bazı bölgelerde şiddetini artırıyor. Hortumun etkili olduğu Aksaray'dan gelen görüntü ise görenleri ürküttü.

EVLERE VE TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

İlçeye bağlı Camili köyünde, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ile hortum, evlere ve tarım arazilerine zarar verdi, ağaçları yerinden söktü. AFAD ekiplerinin, köydeki incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

HORTUM KEMARALARA YANSIDI

Kayıtlarda, rüzgarın hızla şiddetini artırması ve hortumun köye doğru yaklaşması yer alıyor. Öte yandan, ilçeye bağlı Göllü köyündeki şiddetli fırtına nedeniyle cami minaresinin devrilmesi sonucu yaralanan imam Özcan Deniz taburcu edildi.