Demir korkulukları söküp, girdiği evlerden 750 bin lira değerinde eşya çalan şüpheli yakalandı

Aksaray'da üç evin demir korkuluklarını söküp 750 bin lira değerinde eşyayı çalan Adem Bilgiç, güvenlik kameralarının incelemesi sonucu yakalandı.

AKSARAY'da girdiği 3 evin demir korkuluklarını söküp, 750 bin lira değerinde eşya çalan Adem Bilgiç (45), kamera görüntüleri incelenerek yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 20 gün içinde Hasas, Kurtuluş ve Küçük Bölcek mahallelerindeki apartmanların zemin katındaki 3 evin demir korkuluklarını söküp, altın, para, bilgisayar, tespih, saat ve cep telefonu gibi 750 bin lira değerinde eşya çalınması ile ilgili çalışma başlattı. 78 güvenlik kamerası ve 12 Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameraları olmak üzere toplam 90 kameranın görüntüleri izlendi. 13 kilometrelik bir alandaki görüntülere göre şüphelinin bisikletli Adem Bilgiç olduğu belirlendi. Bilgiç, Kılıçaslan Mahallesi'nde saklandığı evinde çaldığı eşyalar ile yakalandı. Bilgiç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Çalınan eşyalar da sahiplerine teslim edildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

