Aksaray'da hafif ticari araç yaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmet İ. (47) idaresindeki 07 HRR 52 plakalı hafif ticari araç, TOKİ mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Caner Tetik'e (37) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, Tetik ile araçtaki Kemal Oral yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tetik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ayten Tosun
