Aksaray'da Komşu Kavgası: 7 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Aksaray'da iki komşu arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışmada, bıçak ve tabanca kullanıldı. Olayda toplam 7 kişi gözaltına alındı.

AKSARAY'da iki komşu arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışmada 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sırlarında Aratol İstiklal Mahallesi 9417 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Burak R. ve karşı komşusu Taha Ö. arasında, iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp arbedeye dönüşmesi üzerine Talha Ö. eline bıçak aldı, Burak R. de kurusıkı olduğu belirlenen tabancayla rastgele ateş açtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, iki komşu ile tartışmaya katılan arkadaşlarına biber gazıyla müdahale etti. Talha Ö. ve Burak R. ile olaya karışan arkadaşları 5 kişi gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

