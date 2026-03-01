Haberler

KOMŞULARIN GÜRÜLTÜ TARTIŞMASI: 7 GÖZALTI

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da iki komşu arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi bıçakla, diğeri ise kurusıkı tabancayla ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı.

1) KOMŞULARIN GÜRÜLTÜ TARTIŞMASI: 7 GÖZALTI

AKSARAY'da iki komşu arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışmada 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sırlarında Aratol İstiklal Mahallesi 9417 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Burak R. ve karşı komşusu Taha Ö. arasında, iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp arbedeye dönüşmesi üzerine Talha Ö. eline bıçak aldı, Burak R. de kurusıkı olduğu belirlenen tabancayla rastgele ateş açtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, iki komşu ile tartışmaya katılan arkadaşlarına biber gazıyla müdahale etti. Talha Ö. ve Burak R. ile olaya karışan arkadaşları 5 kişi gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlamalar

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
İran'ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü

Komşuda deprem! Komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Sürgündeki Rıza Pehlevi: Hamaney'in ölümüyle, İran rejimi fiilen sona erdi

Koltukta gözü olan biri var: Hamaney'in ölümüyle rejim çöktü
Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Pezeşkiyan'dan Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki: Cevapsız kalmayacak

Pezeşkiyan'dan ilk tepki: Hamaney'in ölümü cevapsız kalmayacak