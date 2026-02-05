Haberler

Aksaray'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Aksaray'da düzenlenen operasyonda, kasten öldürme ve yaralama suçları nedeniyle aranan iki firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, S.K. ve E.G. cezaevine teslim edildi.

Aksaray'da düzenlenen operasyonda aranan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme" suçundan 29 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. (41) ile "kasten yaralama" suçundan 22 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G'yi (40) yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
