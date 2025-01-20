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Aksaray'da Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan yangında 53 yaşındaki Süleyman Uz hayatını kaybetti. Yangın, belirlenemeyen bir nedenden dolayı müstakil evde çıktı. Olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü, Uz'un cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Süleyman Uz'a (53) ait Setik Yaylası'ndaki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde Uz'un cansız bedenini buldu.

Uz'un cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
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